إطلاق حملة «تشارلز & كيث» لربيع وصيف 2019

المصدر: دبي- البيان

انطلقت حملة «تشارلز & كيث» لربيع وصيف 2019، تحت عنوان «سَمَر دايز». وتركز الحملة في مضمونها على حس التفاؤل والمرح اللّذين يبعثهما أجمل أوقات العام في النفس والروح.

وتستمدّ المجموعة إلهامها من جمال تصاميم مجموعة «ميمفيس»، التي اشتهرت في الثمانينيات، مع ألوان تنبض بالحياة، وأنماط رسوم بأشكال وتصاميم جريئة.

وتضم مجموعة القطع المميزة هذا الموسم أجمل التصاميم الصيفية الجذابة، بما فيها أحذية ديربي والصنادل والأحذية سهلة الانتعال بدون أربطة، وأحذية الكعب العالي والأحذية المفتوحة من الخلف، وحقائب اليد الواسعة بحجمها الكبير، والأحذية المميزة بكعب «بليكسي» شفاف وسميك، والأحذية بدون أربطة وحقائب كلاتش.