«جولدن مايل غاليريا» ينظم فعالية لاستكشاف الذات

المصدر: دبي- البيان

ينظم جولدن مايل غاليريا في نخلة جميرا، فعالية لاستكشاف الذات، تعد الأولى من نوعها، وتقام غداً، تحت عنوان «ران & فلو». وتشهد الفعالية التي تعقد بساحة جولدن مايل غاليريا في المبنى رقم 8، والمجاورة لحديقة الاتحاد، أنشطة متنوعة، مثل تمارين الجري وجلسات اليوغا المخصصة للعائلة، وهي الأنشطة التي تمنح فوائد التمارين القائمة على الحركة، والتي تنعكس على صحة القلب، وذلك باستخدام التقنيات التقليدية والحديثة المنشطة للجسم، والمحفزة على تبني أسلوب حياة حيوي، عبر الجمع بين تدريبات بذل الجهد، والتأمل الهادئ. ويمكن للمشاركين الالتحاق بتدريبات الجري وجلسات اليوغا مجاناً.

وتقدم حضانة بلوسوم في جولدن مايل غاليريا، مجموعة ثرية من الأنشطة المخصصة للأطفال، والمصممة لمتعتهم، وسط أجواء آمنة ومرحة، بينما يشارك فيه أباؤهم وأمهاتهم في «ران & فلو». ومن بين هذه الأنشطة، يوغا الصغار والزومبا والرسم على الوجه والتلوين وقوالب البناء وتشكيل المعجنات، فيما يقوم مقهى موكا 1450 بالترحيب مجاناً بالمشاركين في الفعالية، بكوب من القهوة الباردة بالهيل. وتنطلق تدريبات الجري العائلي الساعة 4:00 مساءً، فيما تبدأ جلسات اليوغا الساعة 5:30 مساءً، ويجب على المشاركين إحضار مفارش اليوغا ومناشف الشاطئ وزجاجات المياه الخاصة بهم إلى الجلسات.

وتمتد فعالية الجري العائلي المنشطة والمحفزة للطاقة لمسافة 2.6 كيلومتر على مضمار الجري بحديقة الاتحاد الخلابة.