خدمة «سامسونغ باي» تعزز حضورها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات توسيع مزايا خدمة سامسونغ باي للدفع بدون تماس في الإمارات، من خلال التعاون مع بنك أبوظبي التجاري (بطاقات الخصم) وبنك دبي الإسلامي ودار التمويل وبطاقات نجم من مؤسسة ماجد الفطيم للتمويل وبنك نور، لتمكين العملاء من الوصول إلى الحلول الرائدة للدفع الرقمي والمحفظة الرقمية عبر التطبيق الذكي. وتوسع خدمة سامسونغ باي استراتيجية المنظومة المتكاملة للشراكة، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من المرونة، وقابلية النفاذ والقدرة على الاختيار للعملاء.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة أعمال الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: يتفاعل المستهلكون في الإمارات وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط رقمياً، وهم في بحث دائم عن الحلول الرقمية الرائدة واستخدامها. وتعمل خدمة سامسونغ باي منذ إنشائها على توفير خيارات أكثر ومرونة مميزة وقابلية نفاذ استثنائية للمستخدمين في جميع أنحاء المنطقة من خلال حلول دفع آمنة. ويسعدنا توسيع شبكة شركائنا المالية، حيث نحتفي بانضمام أهم المؤسسات المالية إلى منظومتنا مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي ودار التمويل وبطاقات نجم من مؤسسة ماجد الفطيم للتمويل وبنك نور، ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيمكن عملاءهم من استخدام حلول الدفع بدون تماس والتي يتم تبنيها على نطاق واسع.

وتعمل الخدمة الجديدة التي طورتها سامسونغ مع تكنولوجيا «النقل المغناطيسي الآمن» وتكنولوجيا «التواصل قريب المدى»، وتعتبر دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يتم فيها إطلاق الخدمة، والـ14 على مستوى العالم بعد أن تم إطلاق الخدمة بنجاح في أكثر من دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، كوريا وروسيا وغيرها.