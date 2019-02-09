موقع «سيكسث ستريت» يقدم موديلات عصرية لأكبر العلامات

المصدر: دبي- البيان

يطرح موقع سيكسث ستريت.كوم المختص في الموضة والأزياء والتابع لمجموعة أباريل، الموديلات العصرية من أكبر العلامات التجارية العالمية في موسم جديد.

ويحتفل الموقع بالحب الحقيقي من خلال دعوة العملاء للحديث عن معنى «الحب الحقيقي» بالنسبة لهم. ويهتم الموقع بكل متسوّق من خلال توفير أرقى الموديلات المحببة بمجموعات حصرية من ألدو وتشارلز آند كيث.

ويقسم الموقع الحب إلى 6 قصص من خلال روابط مختلفة. وكل تعبير منها يقدم للزبائن منتجات تتناسب مع المفاهيم المختلفة للحب. فعندما نعيش في قصة فيلم لا لا لاند، فيسكون لازماً توفير حذاء أحمر بمقدمة مدببة، حذاء كعب قصير ورديّ، حقائب مزيّنة بطبعات لامعة مع فستان ساحر.

وكل ما يدور من حديث عن «الحب الحقيقي» هو مستوحى من علامات تجارية فاخرة مثل ديون لندن، تشالز آند كيث، ألدو، جيس، ناين ويست، جوسي كوتور، ريتشوالز، يو جي جي، أديداس، بوما، ريبوك، نايك، ليفايز وآر أند بي، التي تتوفر كلها حالياً عبر الموقع. ويمكن الآن اكتشاف آخر الموديلات والإصدارات من خلال الموقع، كما يمكن تحميل التطبيق الخاص عبر أجهزة الأيفون والأندرويد.