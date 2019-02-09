تيسو تطرح ساعة «هيريتيدج فيسوديت كوارتز»

المصدر: دبي- البيان

طرحت تيسو ساعة «هيريتيدج فيسوديت كوارتز»، التي تعود بتصميمها إلى الخمسينيات مع قرص ساعة انسيابي وخطوط زاوية مموجة لبراعة في الارتداء. إنها ساعة أصلية أنيقة تضم وظيفة التاريخ الأساسية عند عقرب الساعة 3.

وتستوحي الساعة إلهامها من سابقتها في حين أنها تضفي لمسات أنيقة من العصر الذي تنتمي له، بما في ذلك العلبة المقببة المصنوعة بفخامة بواسطة مجموعة من الأساور المميّزة.

ومن يرتديها يجسد قيم القرن الحادي والعشرين وآماله وطموحاته، ويبرز في الوقت ذاته الولع بقطعة تشير إلى التاريخ. حيث من المحتمل أن يكون أجداده قد اقتنوا هذه القطعة. والساعة تتميّز بسطح أكسيدي ملوّن. وهي تجسد الخصائص اللازمة للسعي وراء النقاء الذي نطمح له، بدءاً من نمط الحياة المتمدن إلى مكان العمل، ومن صالة المطار إلى قضاء عطلات نهاية الأسبوع على الطريق.