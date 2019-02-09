بوابة الشرق مول تقدم «أجمل طريقة لتقع في حب أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

تقدم بوابة الشرق مول عرض «تسوق واربح» الأكثر تشويقاً «أجمل طريقة لتقع في حب أبوظبي»، لتتوّج موسم الحب لزوارها بطريقة مميزة .

والمتسوقون على موعد مع فرصة لربح واحدة من3 عطلات استثنائية، بمجرد تسوقهم بقيمة 100 درهم فقط في أي من محلات المول حتى 13 فبراير، وسيجرى السحب الخميس 14 فبراير، حيث العديد من الجوائز والهدايا .

وهناك إقامة ليلتين لثلاثة رابحين شاملة وجبة الفطور في السهل فيلا ريزورت، أو في قصر السراب. ويشهد يوم 14 فبراير العديد من المفاجآت والجوائز، التي تتضمن قسائم دخول إلى المنتجع الصحي في فندق وسبا القرم الشرقي من أنانتارا.

ويعتبر السهل فيلا ريزورت أحد أفضل الفنادق الفاخرة في أبوظبي، مع 30 فيلا في محمية جزيرة صير بني ياس على ساحل إمارة أبوظبي، ويرتفع قصر السراب من أنانتارا المنتجع الصحراوي الفريد فوق الكثبان الذهبية في الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم على مشارف إمارة أبوظبي. فيما يجمع فندق وسبا القرم الشرقي، أحد أشهر فنادق الخمس نجوم في أبوظبي، بين حياة الأعمال والاستجمام.