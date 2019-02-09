ساعتان من «رادو» بمناسبة يوم الحب

المصدر: دبي- البيان

تطرح رادو بمناسبة يوم الحب، ساعتين أنيقتين بتصميم رائع، فهناك ساعة دياماستر بيتيت سيكوند سي أو إس سي، مع أكثر من مجرد آلية حركة مبتكرة تتميز بمخزون من الطاقة يصل إلى 80 ساعة.

تُعَد مجموعة ساعات دياماستر من الساعات الرائدة في التصميم، والتي تتميز بالبساطة ــ ولا عجب في أن تكون رادو نتيجةً لذلك أفضل مصمم في استشراف المستقبل في مجال صناعة الساعات، مما جعلها جديرة بالفوز بالعديد من الجوائز.

وبالنسبة لعشاق التصميمات اللافتة للأنظار والتميّز عن الآخرين، فإن ساعة ترو أوتوماتيك داياموندز تأتي خصيصاً لعيد الحب. ومن خلال آلية الحركة الأوتوماتيكية سويسرية الصنع فائقة الجودة داخل الساعة إلى جانب 60 قطعة ألماس متلألئة على الحافة الخارجية لميناء الساعة المصنوع من عرق اللؤلؤ، فإنها بلا شك ستأسر قلوب عشاق الساعات على مر العصور.

كما أن الحليات الملونة بالذهب الوردي تضفي المزيد من الدفء على الساعة الجميلة المصنوعة من السيراميك فائق التقنية بالكامل. وتشتهر رادو بإتقانها لفنون ابتكار الخامات، وهو ما يميّزها في الجمع بين السمات والتصميمات الثورية.