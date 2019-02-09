«بياجيه» تقدم جزءاً ثانياً من مجموعة «سانلايت إسكيب»

المصدر: دبي- البيان

تقدم دار بياجيه جزءاً ثانياً من مجموعة «سانلايت إسكيب» من خلال إبداع محترفاتها المختصات بالمجوهرات الراقية. من خلال العودة للموضوعات التي تم تقديمها في يوليو 2018، تبتهج الدار في جو من الزخارف والتصورات لمناظر ساحرة غامضة مغطاة بمعطفها الثلجي الأبيض، ومضاءة بالشمس المتلألئة لسماء الشتاء، وهي المستوحاة دائماً من جمال الطبيعة.

ومع 17 إضافة جديدة موزعة تحت ثلاثة عناوين ــ أنوار دافئة ورؤى سامية وليالٍ راقصة تتألق دار بياجيه مع طاقتها الابتكارية، وتقدم تصاميم جريئة وجواهر رائعة وأحجاراً كريمة استثنائية مصنّعة بإتقان يدوي يعبّر بشكل جوهري وممكن تمييزه على أنه بياجيه.