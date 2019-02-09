دعوة الشركات إلى امتلاك خارطة طريق رقمية

المصدر: دبي ـ البيان

تشير تقارير إلى أن كمية البيانات التي يتم جمعها للاحتياجات المهنية أو الشخصية تتخطى مستوى فائدتها الفعلية بالنسبة للشخص العادي على أقل تقدير، لكن بالنسبة للمتخصصين والمهنيين، تتيح تحليلات البيانات المتقدمة رؤى غير مسبوقة حول كيفية تحسين استخدام الموارد، وتعزيز الإنتاجية. ومع ذلك، ومن وجهة نظر أولية، يعتبر حجم البيانات المفيدة التي يستند معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي أمراً غير مضمون، لاسيما في عصر اليوم من الأخبار والحملات الدعائية المزيفة.

وقال نيرانجان ديساي، الرئيس العالمي لشؤون تكنولوجيا المعلومات لدى «جي بي جلوبال»: إنه مع تماهي الحدود الفاصلة بين مواقع التواصل الاجتماعي ومدى أهميتها بالنسبة للعالم المهني، تبرز أهمية النظر إلى البيانات من زاوية أكثر وضوحاً تتيح لنا الاستفادة مما قد يعود بالنفع على القطاع لكن الكلام أسهل بكثير من الفعل.

فمع الدور الذي يلعبه إنترنت الأشياء في تضخيم كيفية استخدام البيانات، أصبح تبسيط الكم الهائل من البيانات للاستخدام التخصصي يتطلّب الحصول على خدمات الخبراء الحقيقيين القادرين على تجاوز العراقيل والتعقيدات، وتحديد الحلول الفعالة لانتقاء البيانات الأكثر كفاءة وفائدة.

لذا، يجدر بكل شركة امتلاك خارطة طريق رقمية، وتستثمر مجموعة جي بي جلوبال في هذا المجال بالتحديد. فإدارة العمليات التشغيلية العالمية لسلسلة التوريد في مجموعة جي بي جلوبال تعني العمل مع متاهة معقدة من مسارات البيانات التي ينبغي مراقبتها جميعاً، وعلى مدار الساعة.

وأشار إلى أن البيانات والرقمنة يؤثران بشكل كبير على الأشخاص والعمليات في أي شركة. ولكن المعضلة تتجلى فيما لو ينبغي على الناس مراعاة العمليات أولاً، أو العمل بالاتجاه المعاكس. وبفضل النقلات النوعية الجديدة التي حققها تطبيق إنترنت الأشياء وتقنيات الـبلوك تشين والبيانات الضخمة، أصبحت إمكانية فرز البيانات بكفاءة لتعزيز فوائدها على الشركات مسألة مرهونة بالوقت فقط.

وأوضح ديساي أن ما يتم التركيز عليه في الإدارة الفاعلة للبيانات هو ضمان امتياز كل مسار من البيانات بخواص نوعية تضيف قيمة إلى تدفق العمل المؤسسي، وتدعم أعمالنا في الوقت الحقيقي، وبدقة. ويتعين توفير البيانات على أساس حاجة المستخدمين للمعرفة؛ ويجب دعم كل مسار للبيانات بمنصات قوية تسهم في الاستفادة المثلى من مثل هذه المعلومات.

وقد اعتمدنا تقنيات وتطبيقات مايكروسوفت في إدارة دورة حياة البيانات. وبالتالي، تمتلك معظم البيانات التي تتمحور حول أي عملية إنشاء لصفقة وصولاً إلى الفوترة، قدراً أقوى من التكامل. حيث أتاح الالتزام بالنهج القياسي، في جميع عملياتنا العالمية، لفريقنا التواصل مع الزملاء بكل سلاسة، الأمر الذي أدى إلى الحد من فجوة الاتصال بشكل كبير.

وقال: نوفر لعملائنا العالميين شبكة هاتف إنترنت قوية وآمنة، وتقوم بربط جميع المكاتب لتوفير الدعم التجاري الذي تشتد الحاجة إليه. ومع تغطية أكثر من 1000 مستخدم على مستوى العالم، يشكل ذلك العمود الفقري للاتصالات، ويجعل الصوت جزءاً رئيسياً من استراتيجيتنا للرقمنة. وعلاوة على ذلك، توجد شبكة إنترنت داخلية لتوحيد جميع كوادرنا، مما يجعلها أشبه بمحطة توقف مفردة تلبي جميع الاحتياجات.

ونتوقع الآن تعزيز نطاق حضورنا، والدخول في إدارة العمليات المتقدمة. النقطة الرئيسية هي أننا نولي أهمية كبيرة لمتطلبات موظفينا، ونسعى جاهدين للاستفادة من الرقمنة من أجل تقديم بيانات جيدة وذات صلة وقابلية للتنفيذ.