تواصل فعاليات «سوق المزارعين» في دبي فستيفال سيتي حتى أبريل

المصدر: دبي- البيان

تتواصل فعاليات «سوق المزارعين» في دبي فستيفال سيتي كل سبت حتى أبريل المقبل. ويقام السوق من الساعة 3 عصراً إلى 10 ليلاً، بالتعاون والتنسيق مع فارم هاوس دبي في خور المرسى بلازا.

وتتاح الفرصة لزوار «سوق المزارعين» لشراء المنتجات الزراعية الطازجة واللذيذة من منتجيها مباشرة، بالإضافة إلى قضاء يوم حافل بالمرح في الموقع المقام على جانب الخور. حققت الفعالية نمواً ملموساً مقارنة بالعام الماضي، حيث يشارك أكثر من 25 مزارعاً محلياً لبيع منتجاتهم الطازجة التي يتم قطفها يومياً وإعدادها للبيع دون تدخل الوسطاء. ومن المزارع الكبرى التي تشارك في الموسم الثاني للسوق كل من مزرعة بي تي سي وأورغانك لاند في دبي، ومزرعة راشد، ومزرعة الإمارات البيولوجية في العين، ومزرعة IGR في أبوظبي، والمزرعة الطازجة العصرية في الشارقة.

وتوفر الفعالية الدعم للمزارعين من جميع أنحاء الدولة، ممن يعرضون منتجاتهم الطازجة التي يجري قطفها يومياً، وإعدادها للبيع في موقع واحد دون تدخل الوسطاء. وبهذا تتاح الفرصة للزوار لشراء مجموعة المنتجات الزراعية الطازجة مباشرة من المزارعين، فيما يستمتعون بالعديد من الأنشطة الترفيهية المسلية لكافة الأعمار. وإلى جانب شاحنات بيع الأطعمة. وهناك أيضاً حديقة صغيرة للحيوانات الأليفة لتعليم وتسلية الصغار، والتي تضم عدداً من حيوانات المزرعة كالبط والدجاج والأرانب.

وقال سامر ظبيان، مدير العقارات السكنية والتجارية لدى مجموعة الفطيم للعقارات: «انطلاقاً من مكانته كوجهة لأسلوب الحياة الراقية، يشارك دبي فستيفال سيتي بفاعلية في تشجيع السكان والسياح في الإمارات على عيش حياة صحية. ويقدم «سوق المزارعين» مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة التي يتم قطفها صباحاً لتوفير أفضل الخضراوات والفاكهة الموسمية مباشرة من المزارعين. يمكن للأسر كذلك الاستمتاع بيوم من المتعة والاسترخاء في خور المرسى بلازا بفضل الأنشطة العديدة التي تناسب الصغار والكبار».

وسّعت الفطيم في السنوات الأخيرة نطاق عملياتها التجارية بشكل كبير، من خلال خطط الاستحواذ الاستراتيجية، ودخلت عدداً من المناطق الجديدة، لتوسّع حضورها خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ليشمل آسيا وجنوب أفريقيا.