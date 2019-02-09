«ديوان» تشارك في جلسات نقاشية حول بناء مدن ميسورة التكلفة

المصدر: دبي ـ البيان

شاركت شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية في سلسلة من المحادثات وورش العمل وحلقات النقاش في حي دبي للتصميم مؤخراً.

ودارت الجلسات حول قضية «بناء المدن ميسورة التكلفة». وضمت مجموعة من الموضوعات التي أتاحت فرصة للتواصل المهني بين الخبراء والمعنيين بمجالات التصميم والعقارات والبناء وقدمت للحاضرين ملمحاً للمفاهيم التي سيجري طرحها في الجلسات المستقبلية.

ومع مشاركة مجموعة متنوعة من مخططي المدن، تم طرح عدد من الأسئلة ومناقشتها مثل «ما هي التغييرات التي ترغب في رؤيتها؟ وماذا تعني»الاستطاعة المالية«و»التواصل"؟.

وشهدت جلسات الحوار تركيزاً على تطور قضايا الترابط بين نماذج المدن الجديدة، وتركيز نماذج البناء اليوم على توفير سهولة الوصول إلى المدارس والمكاتب والعيادات والمحلات التجارية والملاعب والمرافق الرياضية والمطاعم وأماكن البيع بالتجزئة والترفيه باعتبارها أولويات مع تأكيد المشاركين على أن السكان يريدون العيش على مسافة 15 دقيقة من تلك المرافق التي تضمن لهم حياة وثيرة.

وكان مسؤول التصميم في شركة ديوان المهندس المعماري محمد أديب أحد المتحدثين الرئيسيين في هذه الجلسة الحوارية.