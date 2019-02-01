رئيس شركة إل جي الجديد في المنطقة يدعم التركيز على احتياجات المستهلك

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «إل جي إلكترونيكس»، أن نموها يرتبط ارتباطاً وثيقاً باتباع منهجية تركز على احتياجات المستهلك، وتمركُزها كعلامة مرموقة في قطاع الشركات وقطاع المستهلك.

ويدعم هذا النهج جيمس لي، رئيس شركة إل جي الجديد في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال لي، تعليقاً على منصبه الجديد في إل جي: وتعدّ هذه المنطقة مهمة للغاية لشركة إل جي، ليس فقط من حيث الاستراتيجية، وإنما أيضاً من حيث جهودنا لتعزيز حياة السكان في جميع أنحاء العالم، من خلال العديد من ابتكارات التكنولوجيا الذكية.

وأؤمن بإمكانية تحقيق النمو، من خلال نهج ثلاثي يركز على احتياجات العملاء، وبناء العلامة التجارية الممتازة، وتصميم التكنولوجيا الذكية. وأتطلع للاستفادة من علاقاتنا المتزايدة مع المنظمات المحلية والدولية، لنوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات والتمكين.