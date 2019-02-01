«مفروشات الحذيفة» تفتتح صالة عرض جديدة في دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «مفروشات الحذيفة» صالة عرض جديدة لها في دبي على شارع الوصل، حيث تعرض العلامة سلسلة من الابتكارات الحديثة التي تشجّع الزوار على تجديد فضاءاتهم المنزلية في عام 2019.

وانطلقت «مفروشات الحذيفة» عام 1976 . وكانت الشركة المدارة عائلياً تعاونت مع عدد كبير من العملاء، وزوّدت مجموعةً كبيرة من الفيلات والفنادق والسفارات والشقق على امتداد منطقة الشرق الأوسط بأجمل قطع الأثاث والتصاميم.

وقالت نيسا نينسي، المالكة والشريكة المؤسسة لعلامة «مفروشات الحذيفة»: «نسعى في علامتنا التجارية إلى تقديم تصوّر إبداعي جديد، لما يمكن أن يبدو عليه شكل المنزل في عام 2019. وتتوفر التشكيلات العصرية في صالة عرض مفروشات الحذيفة في شارع الوصل- الفردوس 1- الصفا 1. إلى جانب صالات عرض في أبوظبي، وحيّ الكرامة بدبي، والشارقة.