توسّع مطرد لأنشطة «فينترسهال» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة فينترسهال، أمس، عن تغيير في المناصب القيادية لمنطقة الشرق الأوسط، إذ سيتولى هيلغه بويتان الذي يعمل حالياً بصفة نائب رئيس تقييم المكامن البترولية العالمية، منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي اعتباراً من اليوم، بدلاً من الدكتور أوفِه زالغه الذي سيعود بدوره إلى فينترسهال في كاسل، حيث سيتولى مهام بويتان هناك.

وتشهد أنشطة فينترسهال في المستقبل توسّعاً مطّرداً في أبوظبي، التي تعد أحد أهم مراكز إنتاج النفط والغاز في العالم، حيث حصلت الشركة على أسهم في امتياز «غشا» التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وتقع حقول الغاز والمكثفات في الامتياز الجديد في منطقة الظفرة قبالة ساحل أبوظبي، وتضم منطقة الامتياز حقول «الحِيل» و«دلما» و«غشا»، وغيرها من حقول الغاز عالي الحموضة؛ مثل:

«نصر» و«سطح الرزبوط» و«مبرَّز». وهذه هي المرة الأولى التي ستنتج فيها فينترسهال الغاز الحامض والمكثفات في أبوظبي، إذ منحتها حكومة أبوظبي عقود تطوير مكامن الطاقة الخام لمدة 40 عاماً. وإضافة إلى فينترسهال، فإن شركتي «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، و«أو. إم. في» النمساوية؛ هما شريكان آخران في الامتياز.

وبدأ هيلغه بويتان عمله مع فينترسهال منذ عام 1995، واكتسب خبرة واسعة في مجال التنقيب والإنتاج من خلال إشرافه على المهام المتعلقة بأنشطة النفط والغاز الألمانية في بارنستورف، وليبيا، وكذلك في المقر الرئيسي.