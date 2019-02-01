«أوراكل» تنشئ مركزاً لامتياز السحابة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة أوراكل «مركزاً لامتياز السحابة» في دبي، بهدف فتح مجال أكبر لتبادل المعرفة حول حلول أوراكل للسحابة، ما يتيح لأعضاء شبكة شركاء أوراكل، تطوير المشاريع السحابة، وتطبيقها على امتداد جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط. يأتي ذلك، بالتعاون مع شركة ردينغتون لتوزيع منتجات تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والشريكة في برنامج أوراكل بارتنر نتوركس في المنطقة.

وقالت أورفليث ني جو تشوركورا نائبة رئيس أوراكل، قائدة عمليات التحالفات وتقنيات القنوات للتقنية ونظم السحابة لمنطقة جنوب أوروبا وشرق وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد معدلات تبني النظم السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الشرق الأوسط برمته، اتجاهاً تصاعدياً سريعاً، ورغبة منا في مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى المنافع منها.

والنمو بصورة غير مسبوقة، كان لا بد لنا من الاستثمار في تزويد شركائنا بالمهارات المناسبة»، وأضافت «مركز الامتياز للسحابة الجديد، يتيح لشركائنا تعزيز تركيزهم على مواصلة رفع مستوى مهارات موظفيهم وتدريبهم وتعليمهم، لتكون النتيجة في المحصلة، تقديم خدمات أفضل للعملاء، الذين انطلقوا مؤخراً في رحلة الاعتماد على النظم السحابية».

ويقع المركز الجديد، ضمن مكاتب شركة ردينغتون في دبي، وهو مفتوح لجميع شركاء أوراكل، الذين يتطلعون إلى تحسين مستوى فهمهم للحلول والخدمات السحابية من أوراكل، مع تطوير قدراتهم على نشرها.

وهكذا، يجمع المركز بين أفضل ممارسات أوراكل، ومعرفتها العميقة باستراتيجيات السحابة، وخبرة شركة ريدنغتون في بناء نظم الخدمات وتقديم الخدمات المحترفة والمساعدة التسويقية، ويقدم ذلك أفضل مستوى دعم للشركاء، بما يمكنهم من تطوير أعمالهم وتقديم حلول مميزة.