دار معوّض تقدم أكبر ألماسة صفراء زاهية بريليانت دائرية

المصدر: دبي- البيان

انتهت دار معوّض من صناعة جوهرة خام صفراء اللون كانت نتيجتها ألماسة صفراء زاهية عيار 54.21 قيراطاً مصقولة ببراعة على شكل بريليانت دائري.

وهي الحجر الأكبر على الإطلاق الذي يقيّمه حتّى الآن المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة. وأُطلق على الألماسة اسم «معوّض دراغون»، بسبب لونها الذي يذكّر بقوى التنين السحرية وعينيه اللتين تتّقدان اشتعالاً.

وبدأت قصّة الألماسة منذ سنين غابرة، ففي طبقة الأرض العلوية، أدّى مزيج دقيق من الحرارة الشديدة والضغط الهائل إلى بروز الظروف المؤاتية لولادة حجر الألماس.

واستغرق التخطيط لهذه الجوهرة وتقطيعها ستّة أشهر، ومع تصنيف اللون الزاهي، باتت ألماسة «معوّض دراغون» الجوهرة الأكثر جاذبية ذات اللون الأندر، ضمن مجموعة أحجار الألماس الصفراء.

إنّ «معوّض دراغون» منظر أخاذ بحقّ، وهو من أحد أحجار الألماس الأكثر روعة على الإطلاق. وتنضمّ جوهرة «معوّض دراغون» إلى ألماسة «داينستي» عيار 51.12 قيراطاً بتصنيف D-FL، الذي حصلت عليها دار معوّض مؤخراً، ضمن مجموعة تستمرّ بالتوسّع.