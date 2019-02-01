«نيو بالانس» تدعم تحفيز المرأة

المصدر: دبي- البيان

احتفلت العلامة الرياضية العالمية «نيو بالانس» بإصدار فيديو موسيقي، ساهمت فيه بشكل مباشر من خلال صهر الروابط بين الموسيقى والرياضة، وإبراز دورها في تحفيز رياضة الجري. كما تركز على دعم دور المرأة والسعي لتحفيزها نحو تحقيق أهدافها التي ترنو إليها.

ويتضمن الفيديو 4 عداءات من نيو بالانس، وهن ليسان دي وت من هولندا، وستيفاني جارسا من الولايات المتحدة، وكوري ماكجي من الولايات المتحدة، وبيف راموس من بورتوريكو، ويحيط بهن أفراد الفرقة الموسيقية النسائية «بيجينرز» وهن يؤدين مقاطع من أغنية بهن.

وتتكون الفرقة من عازفة ومغنية رئيسية تدعى سمانثا باربارا، وتسعى الفرقة للوصول إلى العالمية من خلال المادة التي تقدمها، وتسعى نيو بالانس دائماً لتشجيع المبدأ الذي تنتهجه الفرقة والمبني على التحدي والإقدام والإصرار على الاستقلالية.

وتم إخراج العمل والمساهمة فيه بفريق عمل نسائي بالكامل. والفيديو يحوي ومضات من الحملة الإعلانية للمنتج «فريش فوم»، وهي مادة مبتكرة تتوسد أحذية نيو بالانس لتدعم الأداء الفائق في الجري للعدائين، وتخفف ضغط المقاومة أثناء عملية الجري.