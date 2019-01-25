اتفاق شراكة بين ورشة حكومة دبي و«أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: دبي- البيان

وقعت ورشة حكومة دبي اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بهدف توفير خدمات التأمين المبتكرة على المركبات لأسطول النقل لدى حكومة دبي.

وتم توقيع الاتفاقية التي تمتد لعامين في مقر الورشة، بحضور حميد المطيوعي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، وأحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الورشة لعملائها والاستجابة لطموحاتهم ومتطلباتهم، لتتواءم مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ترسيخ ريادة حكومة دبي في مجال التميز والإبداع في الأداء الحكومي، كما تنص على توسيع مجالات التعاون بين الطرفين، بما يوفر خدمات وفق أعلى المعايير العالمية، لأسطول المركبات التابع لحكومة دبي.

وقال حميد المطيوعي: تندرج الاتفاقية ضمن استراتيجيتنا في تأسيس شراكات وعقد اتفاقيات مع نخبة الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في الإمارات، لتعزيز تكامل الجهود في دفع مسيرة التطوّر والتقدّم التي تقودها الورشة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من أفراد ومؤسسات.

ونتطلع بتفاؤل وثقة حيال اتفاقية الشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إيماناً منا بأهمية التعاون مع مختلف الجهات القائمة ضمن الدولة، لإحداث نقلة نوعية في جودة خدمات التأمين المقدمة لأسطول النقل لدى الورشة، مدفوعين برؤيتنا الطموحة في تحقيق الريادة في توفير أفضل الخدمات في مجال إدارة أساطيل المركبات وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وقال أحمد إدريس: توفير خدمات التأمين لنخبة من العملاء المرموقين كورشة حكومة دبي هو مصدر فخر لنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين. نحرص دائماً في الشركة على وضع مصالح العملاء على رأس أولوياتنا، وتشكل هذه الاتفاقية فرصة جديدة للتأكيد على مستوى وجودة الخدمات التي نوفرها لعملائنا.