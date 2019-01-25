دار بوتيجا فينيتا تطرح عطر «لابسولو»

المصدر: دبي- البيان

كشفت دار بوتيجا فينيتا التي أسست مجموعة عطورها عام 2011 عن عطر لابسولو أو دو برفان المتميّز إلى أبعد الحدود.

فعبر تقديمه صياغة أكثر حدّة من نفحة الشيبر الجلدي الرمزية التي تطبع عطر أو دو برفان الأصلي، يأتي هذا الإصدار الجديد باستخدام أجود المواد الأوّلية الطبيعية التي تشكّل مرادفاً لعطور بوتيجا فينيتا.

والمزيج الدافئ والغامر الذي ابتكره صانع العطور ميشال ألميراك بالتعاون مع بوتيجا فينيتا يمكن التعرّف إليه من خلال نفحة جلدية مألوفة تبرزها رائحة زيت الفِل العطري والأمبروكسان لمنح لمسة شاعرية.

فإضافة الأمبروكسان، وهو مكوّن متعدّد الأوجه يحاكي رائحة العنبر الخام الطبيعي، تضفي عمقاً جديداً على التركيبة النهائية. و تتمازج نفحات هذا الشيبر الجلدي الزهري لنثر عبير بنسمات مسكية، خشبية وعنبرية. ومن بين عطور بوتيجا فينيتا، يقدّم لابسولو عطراً أنثوياً بامتياز ومميّزاً

وبلونها البني الأحمر المظلّل، تمثّل قارورة لا بسولو صياغة أكثر زخرفة بعض الشيء من التصميم المستوحى من الزجاجيات الفينيسية التقليدية والذي يطبع عطور بوتيجا فينيتا.