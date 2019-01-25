«اللولو» تكافئ الفائزين في الذكرى السنوية بعملات ذهبية

المصدر: أبوظبي- البيان

سلمت شركة اللولو عملات ذهبية إلى 150 فائزاً في مهرجان «عروض الذكرى السنوية». وأقيم حفل توزيع الجوائز بشكل منفصل في أبوظبي ودبي والشارقة والعين وتم تسليم ما مجموعه 15 كيلوغراماً من الذهب، بواقع 100 غرام لكل فائز، بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين وفريق إدارة اللولو هايبرماركت وحشد كبير من الفائزين وعائلاتهم.

وأطلقت لولو مؤخراً مهرجانها الخاص بالذكرى السنوية «لولو سوبر مهرجان» في جميع فروعها في الإمارات، وقامت بعمل سحب عشوائي لتوزيع 15 كيلو غراماً من الذهب لعملائها الفائزين. وشهد المهرجان مشاركة كبيرة من المتسوقين من مختلف الجنسيات.

وقال أشرف موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: نتطلع إلى أن نكون أكثر ابتكاراً في الأشهر والسنوات القادمة لمواصلة تقديم تجربة تسوق مميزة لقاعدة عريضة من عملائنا.