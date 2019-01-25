إعلان الفائزة بجائزة «سيدة العام» للتمويل المؤسسي

المصدر: دبي- البيان

فازت غالية العلي، الطالبة الإماراتية من جامعة زايد بجائزة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي» من إرنست ويونغ، جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز بمركز الشباب في أبراج الإمارات.

وكانت غالية ضمن مجموعة تضم 11 طالبة وصلن إلى التصفيات النهائية على مستوى الإمارات، وستتاح لها الفرصة الآن للمنافسة على المستوى الدولي.

وتضمنت القائمة عليا الزعابي من جامعة زايد، وعائشة المعمري من جامعة الإمارات، وفاطمة الظاهري من جامعة الإمارات، وفاطمة القبيسي من كلية الحقوق لجامعة هارفارد وجامعة السوربون أبوظبي، وغالية العلي من جامعة زايد.

وخولة جلفار من كليات التقنية العليا، ومريم الخاجة من الجامعة الأمريكية بدبي، وريم البريكي من جامعة زايد، وريم خوري من الجامعة الأمريكية بدبي، وسلمى المريخي من جامعة زايد، وشيخة العفاري من جامعة الإمارات.