مجموعة أباريل تعلّم اللغة العربية لموظفيها غير العرب

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة أباريل لتجارة التجزئة مؤخراً برنامجاً تدريبياً متكاملاً، يتيح لموظفيها غير الناطقين بالعربية فرصة تعلم اللغة بالمجان.

وذلك في مبادرة نوعية على مستوى الدولة والمنطقة، حيث عيّنت الشركة مدربين وأساتذة مختصين من أصحاب المهارات، ووفرت أحدث الوسائل التعليمية وأكثرها نجاعة.

ويتضمن البرنامج سلسلة دورات وتدريبات حول أساسيات اللغة العربية، وأبرز المصطلحات والكلمات المستخدمة في التعاملات التجارية، بهدف تطوير المنظومة التسويقية، وقدرات مقدمي الخدمات والموظفين، الذي يتواصلون بشكل مباشر ودائم مع المتعاملين، والتركيز على مهارات التواصل باللغة العربية، والتي باتت أحد متطلبات سوق العمل، وتقديم خدمات بجودة أعلى ترفع مستويات سعادة المتعاملين.

وينقسم البرنامج إلى 3 مستويات (مبتدئ، متوسط، ومتقدم)، وكل مستوى يتألف من 42 ساعة تدريبية، حيث يتم منح الموظف شهادة بكل مستوى يتمه بنجاح، مع الحرص على مكافأة الموظفين المتفوقين من باب التحفيز. واستفاد من البرنامج أكثر من 160 موظفاً من جميع الأقسام وكل المستويات الوظيفية في الشركة، منهم ما يقارب 75 موظف مبيعات من الذين يعملون في متاجر الشركة المختلفة.

ويركز محتوى البرنامج بشكل عام على تعليم الموظفين بعض أساسيات اللغة العربية ابتداء من الأحرف وانتهاء بالقراءة والكتابة والمحادثة باللهجتين العامية المحلية والفصحى، ضمن إطار المهارات اللغوية، التي يتطلبها سوق العمل بشكل خاص.

وقال نيليش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل: جاءت فكرة تعليم اللغة العربية لموظفينا في الشركة انطلاقاً من حرصنا المتواصل على دعم وتطوير وتحفيز مواردنا البشرية، وإيماناً منا بأهمية اللغة العربية في سوق العمل المحلّي والعالمي.

وبأن التعلم والمعرفة هما رأس المال الذي نعتمد عليه في تقدمنا ونجاحنا وتوسيع حدود عالمنا، فنحن نحاول الالتزام دوماً باستحداث طرق جديدة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. ولقى البرنامج إقبالاً كبيراً من قبل الموظفين، حيث خرج 9 أفواج من كل المستويات، وكل فوج يضم قرابة 16 موظفاً، وتسعى مجموعة أباريل إلى تعميمه على جميع فروعها في دول مجلس التعاون.