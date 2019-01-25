«دبي التجاري» يفوز بجائزة «أفضل بنك رقمي مبتكر»

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك دبي التجاري بجائزة «أفضل بنك رقمي مبتكر» ضمن جوائز مجلة «انترناشيونال فاينانس» لعام 2018 الذي أقيم مؤخراً في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي.

تسلم الجائزة أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وخالد الحمادي، رئيس إدارة المبيعات والتوزيع، وعمر كاظمي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية. والفوز بهذه الجائزة إنجاز لبنك دبي التجاري الذي يسعى للتحول إلى بنك رقمي بالكامل. كما أنه دليل على توجهات البنك واستثماراته في مجال التكنولوجيا الرقمية والابتكار والذي يضع معايير جديدة لخدمة العملاء.

وقال د. بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: تعزز هذه الجائزة التزامنا برؤيتنا بالتحول إلى بنك رقمي افتراضي وإيماننا بمستقبل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. لذا وضعنا جل جهودنا لتطوير خدماتنا الرقمية.