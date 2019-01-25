«ماكلارين» تكشف عن السيارة «600 إل تي سبايدر»

المصدر: دبي- البيان

كشفت ماكلارين أتوموتيڤ، مؤخراً، عن أول الصور والمعلومات الخاصة بسيارتها ماكلارين 600 إل تي سبايدر الجديدة، وهي الطراز الثالث الذي تطرحه الشركة في إطار خطتها تراك 25، فضلاً عن كونها السيارة الخامسة التي تحمل الاسم لونغ تيل.

وتعتبر السيارة الجديدة التجسيد الأمثل لفلسفة ماكلارين لونغ تيل المتبعة في تصميم السيارات، والمستندة إلى القوة الفائقة، والوزن الخفيف والديناميكية الهوائية المحسّنة، والديناميكيات التي تركز على المسار، والإصدارات المحدودة. وقياساً بسيارة 600 إل تي كوبيه، يتألق النموذج الجديد بأبعاد تشويق جديدة لا تمسّ الخواص الديناميكية المتميزة والأداء الرفيع للسيارة الرياضية من سلسلة Sports Series: سقف صلب قابل للطيّ يمنح السائق خيار القيادة في الهواء الطلق.

قال مايك فليويت، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أتوموتيڤ: تضفي سيارة ماكلارين 600 إل تي سبايدر أبعاداً جديدة من التشويق إلى الطراز الأكثر روعة في سبورتس سيريز، دون المساس بتركيز لونغ تيل. وحرصت الشركة على تزويد نموذج سبايدر الجديد بالقدرات الديناميكية والأداء الذي يضاهي 600 إل تي كوبيه، بزيادة 50 كيلوغراماً فقط .