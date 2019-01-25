«ماهيندرا كومفيفا» تسعى لتوسيع نطاق عملها في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ماهيندرا كومفيفا» العالمية لحلول التنقل تعيين رامي مصيلحي رئيسًا جديدًا لوحدة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه الشركة على توسيع نطاق عملها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق مرحلة جديدة من النمو والازدهار ومضاعفة نمو نشاطها التجاري خلال الثلاث سنوات المقبلة مع التركيز على الحلول الرقمية وتقنيات تحليل البيانات.

وقال مانورانجان موهاباترا، الرئيس التنفيذي للشركة: من المتوقع أن يشهد قطاع الحلول الذكية في مجال التنقل نموًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتوازي مع التحول الرقمي المتواصل والكبير في المنطقة، والذي يتزايد يوماً بعد يوم مع انتشار التقنيات الرقمية والربط الشبكي باستخدام خدمات اتصال الميل الأخير.