رقم قياسي لمبيعات «ماكلارين أتوموتيف» العالمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ماكلارين أتوموتيف، البريطانية المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة، تسجيل ارتفاع في مبيعاتها العالمية من السيارات لتبلغ 4806 سيارات خلال عام 2018، بنمو 43.9% مقارنة مع العام السابق، ما يعتبر رقماً قياسياً جديداً للشركة التي نجحت بتحقيق زيادة في مبيعاتها سنوياً منذ إنشائها في عام 2010.

وتخطت مبيعات الشركة في أمريكا الشمالية، التي تشكل أكبر أسواق ماكلارين أتوموتيف وثلث حجم مبيعاتها العالمية، 5 آلاف سيارة منذ انطلاقة مبيعات الشركة في عام 2011، محققة بذلك عاماً آخر من النمو القياسي.

كما ارتفعت معدلات مبيعات الشركة في الأسواق الأوروبية بنسبة 44.2 % بينما سجّلت السوق الصينية نمواً لافتاً في المبيعات بلغت نسبته 122.5%، وذلك في أعقاب قيام الشركة بطرح سيارتيها ماكلارين 570S Spider وماكلارين 720S. وبذلك باتت السوق الصينية تستحوذ على 7 % من إجمالي المبيعات العالمية للشركة.

زخم قوي

وحافظت مبيعات ماكلارين كذلك على زخمها القوي في السوق المحلية البريطانية، حيث سجّلت نمواً بنسبة 49.2% على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، احتفلت الشركة بتصنيع سيارتها الـ 15 ألفاً خلال فصل الصيف الماضي في مركز ماكلارين للإنتاج في مدينة ووكينج بمقاطعة سوري الإنجليزية حيث يتم تجميع سياراتها. ونجحت الشركة بإنتاج 20 سيارة في اليوم الواحد، وتصدير الإنتاج إلى 30 سوقاً مختلفة.

نماذج

كما قام مركز ماكلارين للإنتاج (MPC) ببناء التشكيلة الأكثر تنوعاً من منتجات الشركة حتى الآن، بما في ذلك نماذج عن كل واحدة من فئات السيارات التي تنتجها الشركة حالياً والتي تشمل السيارات الرياضية والخارقة وUltimate Series.

وعلاوة على طرازي 600LT وماكلارين سينا، قامت الشركة بإطلاق أول نموذجين من أصل 18 سيارة جديدة أو تحديثاً عن الطرازات الحالية ضمن إطار خطة Track25 البالغة قيمتها 1.2 مليار جنيه استرليني، وسيارة سبيد تيل التي تم بيعها بالكامل بناء على طلبات مسبقة، بالإضافة إنتاج سيارة 720S Spider الجديدة مؤخراً.

مراكز بيع

وجاء النمو مدعوماً بارتفاع عدد الوكلاء مع افتتاح مراكز بيع جديدة في بلفيو وواشنطن وتروي بولاية ميشيغان الأمريكية، وفرع ثان في طوكيو، إلى جانب مواقع جديدة في ساو باولو البرازيلية وجوانزو الصينية.