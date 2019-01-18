دهماني تطلق مجموعة «كريساليس»

المصدر: دبي- البيان

تم مؤخراً إطلاق مجموعة حلي حصرية خاصة بدبي طرحتها دار «دهماني 1969»، بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق كونه جزءاً من مضمونه الذي يتبنى المفهوم «حصرياً في دبي»، والمجموعة تحمل اسم «كريساليس»، وهو مشتق من كلمة يونانية قديمة تعني «الذهب».

وقال أميت دهماني، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمجموعة دهماني للمجوهرات: «كريساليس» مجموعة مبتكرة تناسب السيدة الحيوية ذات الحضور المشرق والشخصية الودودة.

وانطلاقاً من الاختلاف الناشئ بين الفراشات؛ أردنا من خلال هذه المجموعة الاحتفال بمسارات التفرّد والاستقلالية، التي يسعى كلّ منا لإيجادها للارتقاء بذواتنا واستحضار أفضل ما لدينا. وهذه الشخصية الفريدة هي المحرّك الأساسي لتكوين عناصر التنوّع والغنى والتسامح. وتتميز كل القطع بقيم جمالية مستوحاة من الطبيعة.