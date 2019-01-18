«ذا ريتريت نخلة دبي» يشهد افتتاح عيادة للتغذية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عيادة جلنفيل للتغذية، استكمال فرعها الجديد ضمن منتجع «ذا رتريت نخلة دبي إم جاليري» استعداداته لفتح الأبواب وتقديم العلاجات الفعّالة لمجموعة واسعة من الحالات الصحية عبر منهجيات تغذية شاملة.

وتزور الدكتورة مارلين جلنفيل، أخصائية الصحة النسائية والكاتبة المختصة في هذا المجال، دبي للمرة الثانية لتفتتح العيادة. كما سيلي يوم الافتتاح سلسلة نقاشات حصرية عن الصحة والعافية على مدى خمسة أيام، وذلك بين 21-26 يناير.

وستشرف الدكتورة مارلين جلنفيل، والتي تقيم في المملكة المتحدة، على سلسلة من النقاشات التي تغطي عدة مواضيع صحية مهمة بما في ذلك توازن الهرمونات بشكل طبيعي، وإدارة الوزن، والحلول الطبيعية لحالات سن اليأس، وإدارة الضغط والاضطرابات الهضمية. ومن شأن النقاشات مساعدة الحضور على تعزيز حالتهم الصحية بطريقة طبيعية، ومنحهم فهماً أفضل لأعراضهم.