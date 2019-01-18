«ديون لندن» تكشف عن مجموعة زفاف ربيع وصيف 2019

المصدر: دبي- البيان

أضافت «ديون لندن» إلى الموديلات التي تقدمها للزفاف 16 قطعة من الأحذية، التي يدخل في تصميمها المعقد الساتان والتنميقات إضافة إلى مجموعة من حقائب اليد الأنيقة والأكسسوارات الساحرة.

من أحذية الكعب العالي إلى الكعب المتوسط والصنادل المسطحة؛ تضم مجموعة «ديون لندن» لربيع وصيف 2019؛ تصميمات عصرية جديدة من الأحذية المبتكرة مع إدخال الساتان الفاخر باللون العاجيّ، وقد تم تصميم هذه المجموعة لتناسب إطلالات الزفاف التقليدية منها أو العصرية الحديثة.

وتقدم مجموعة الزفاف موديلات فاخرة مصممة للعروس؛ وتكتمل التصاميم الجديدة من خلال التفاصيل المضافة والتنميقات الجذابة مع المشبك المرصع ورديّ الشكل وحزام الكاحل المزيّن بنمط المجوهرات.

وأما الصندل بالنمط المفتوح محدود الإصدار؛ فإنه يحتل موقعاً بارزاً على طاولة العرض لهذا الموسم، فهو يتميز بتصميمه المرصّع بالعناقيد الكرستالية والمستوحى من جمال شكل قنفذ البحر. وتقدم تصاميم الكعب الرائعة في المجموعة إضافة جديدة في عالم الأزياء.

ويضم كل حذاء من أحذية المجموعة الجديدة بطانة نعل من الرغوة العضوية ولبن شجر المطاط، ما يضيف المزيد من الراحة ويمنح التوازن اللازم.

وتقدم «ديون لندن» مجموعة حصرية للعريس ورفقائه تضم موديلات جلدية رسمية، . وتتوفر موديلات المجموعة حصرياً من خلال متاجر «ديون لندن»، ومن خلال الموقع الإلكتروني .6thstreet.com