السوق الموسمي بمهرجان التسوق ينطلق 24 يناير

المصدر: دبي- البيان

يستعد مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للترحيب بزواره من جديد في السوق الموسمي.

حيث يعود هذا السوق ذو الشعبية الكبيرة للعام السادس على التوالي لينظم على مدى 10 أيام بين 24 يناير و2 فبراير المقبل في برج بارك ليقدّم مزيجاً جذاباً من أكشاك المصممين والفعاليات الترفيهية والمأكولات المتنوعة.

وتجمع هذه المبادرة التي تركّز على الأعمال الناشئة بين مجموعة مميزة من المشاركين وتستقبل الزائرين مجاناً للتسوّق في الهواء الطلق من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً في أيام اجازة نهاية الأسبوع.

كما يقدّم السوق الموسمي مجموعة من الأنشطة التي يمكن لجميع أفراد العائلة المشاركة فيها، مثل ورش عمل الفنون والحرف اليدوية وصناعة القبّعات والحليّ وغيرها.

ويقدّم السوق الموسمي للمصممين الناشئين منصة لعرض منتجاتهم وبيعها، وهو يستقطب الكثير من الزبائن خلال موسم التسوّق الأشهر في دبي، حيث تجتمع فيه أسماء محلية مستقلة مع علامات تجارية مشهورة. ويمكن للزوار والسكان شراء تصاميم حليّ وإكسسوارات مخصصة حسب الطلب، فضلاً عن الزينة المنزلية والأزياء لجميع أفراد العائلة.

ويمكن لكل من يرغب ببعض الترفيه الاستمتاع بالعديد من العروض كل يوم في السوق الموسمي، حيث يبدأ البرنامج الترفيهي يوم الخميس 24 يناير اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً مع عروض على المسرح وبرامج فنية وترفيهية، أمّا فعاليات يوم الجمعة فتبدأ في الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً.

أمّا ذواقة الطعام، فيمكنهم الاستمتاع بأطباق شهية من المطابخ العالمية هذا العام بفضل مشاركة مطاعم متنوعة.

وتضم قائمة المشاركين في السوق ضمن فئة ملابس الأطفال «بيردز آند بيز دبي» و«بيبي كوكو أورغانيك». وللأزياء هناك «آوتسايد آير» و«ياباريل» و«أو سي ديزاين» و«نسلي آند هان»، وللأدوات المنزلية «ذا باويري كومباني» وللحليّ والمجوهرات «مجوهرات هاي ستريت»وماغي بارودو«سحر عائشة» و«فايس»

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