إعلان الفائز بـجائزة «منزل الأحلام» من «الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الأنصاري للصرافة» فوز الهندي دونسون مايكل بالجائزة الكبرى المتمثلة بـ«منزل الأحلام» ضمن حملة «مكافآت الأنصاري للصرافة - شتاء 2018».

وجرى السحب على الجائزة الكبرى مباشرةً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحضور كبار المسؤولين والمديرين في «الأنصاري للصرافة» وممثل عن «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي» خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق متروبوليتان بدبي.

وأقيمت الحملة بين 1 نوفمبر و31 ديسمبر 2018، على منزل الأحلام بقيمة 400 ألف درهم بعد أن قام بتحويل مبلغ 265 درهماً لدى فرع دوار الساعة في الشارقة.

كما تم إجراء سحب إلكتروني لاختيار الفائز بكيلو من الذهب ضمن قائمة المتأهلين النهائيين، وفاز به محمد حيرا علي من بنغلاديش، فيما حصل ثمانية فائزين آخرين على جوائز نقدية قيّمة بلغت قيمتها الإجمالية 80 ألف درهم من خلال سحوبات أسبوعية.