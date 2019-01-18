«دو» تتيح «أمازون برايم فيديو» لـ3 أشهر مجاناً

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عرضاً حصرياً لعملائها في الإمارات يتيح لهم الاستمتاع بمحتوى ترفيهي عالي الدقة عبر خدمة أمازون برايم فيديو لمدة 3 أشهر مجاناً.

ويستمتع جميع عملاء دو ابتداءً من الأمس بالخدمة، حيث توفر فيديوهات وأفلاماً ومسلسلات وبرامج وعروضاً تلفزيونية مميزة حسب الطلب. ويمكن للعملاء متابعة الوصول إلى الخدمة مقابل 11 درهماً شهرياً خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء العرض المجاني ومقابل 22 درهماً بعد ذلك.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال - دو: «يسعدنا أن نكون أول شركة خدمات اتصال في الإمارات تطلق هذا العرض الحصري والخاص لتمكين عملائنا من الاستمتاع بمشاهدة خدمة بث فيديو رائدة مثل برايم فيديو ومشاهدة عروض وأفلام ومسلسلات تلفزيونية مليئة بالمتعة».