عرض حصري من «ناين ويست» ضمن «مفاجآت نهاية الأسبوع»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أنّ «ناين ويست» ستكون العلامة التجارية لهذا الأسبوع التي تقدّم عرضاً حصرياً ضمن مبادرة «مفاجآت نهاية الأسبوع» من مهرجان دبي للتسوق.

ويمكن لهواة شراء الأحذية الاستمتاع بجولة تسوّق مريحة في متجر «ناين ويست» بمركز برجمان اليوم الجمعة، حيث يمكنهم شراء أيّ قطعة مقابل 99 درهماً فقط. و«ناين ويست» علامة شهيرة نجحت على مدار عقود في تلبية حب وشغف النساء بالعثور على الأحذية العصرية من أحدث خطوط الموضة، فضلاً عن حقائب اليد والأحزمة وغيرها من الأكسسوارات والملحقات.

ويشارك في «مفاجآت نهاية الأسبوع» مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً، في يوم معين ومركز تسوّق محدد، خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى 2 فبراير.