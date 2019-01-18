«نون» ترسم ملامح جديدة لقطاع التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

تواصل «نون»، السوق الرقمية، التي انطلقت من الشرق الأوسط، إرساء معايير جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي، وهو ما يتجسد في مبادرتها الجديدة، التي تهدف إلى تزويد عملائها بتجربة أكثر انسجاماً مع واقعهم ومجتمعهم، من خلال تسليط الضوء على مجموعة من الوجوه الجديدة من المنطقة.

وفي أواخر عام 2018، بدأت «نون» البحث عن أشخاص يمثلون مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وستستمر مبادرة «وجوه نون» خلال العام الحالي، حيث ستخصص أربعة أيام لتجارب الأداء، مقدّمة الفرصة للمشاركين لكي يصبحوا وجوهاً لأكثر الأسواق الرقمية الناشئة تميزاً في المنطقة.

وسيقوم المشاركون في «وجوه نون» بتمثيل حملات الموضة والجمال والحياة العصرية عبر صور تتجدد شهرياً على الموقع الإلكتروني وحسابات «نون» على مواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الحملة إلى ترسيخ قيم الشمولية، والاحتفاء بمختلف الخلفيات العرقية والملامح الجمالية والبنى الجسمانية في العالم. ولدى «نون» حالياً 21 وجهاً في حملتها، وتتطلع دائماً إلى اكتشاف المزيد.

وقالت نيهان ساود، 30 عاماً من الهند: سعيدة للغاية بأن أكون أحد وجوه نون، فهذه الخطوة تعزز ثقتي بأن العمل الجاد يفضي دائماً إلى النجاح وتحقيق الأحلام. أما جنينة الغثمي: 20 عاماً من كينيا، فقد أبدت سعادتها بأن تكون أحد وجوه noon.com فهذه الحملة ممتعة.

وتمثل «نون» سوقاً رقمية عربية تضع العملاء في المقام الأول، وتتيح لهم من خلال علاقاتها الوثيقة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي والإقليمي والعالمي شراء تشكيلة كبيرة من أفضل المنتجات. وتقدم «نون» تجربة تسوق مميزة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها المخصص للأجهزة المتحركة بنظامي آي أوس إس وأندرويد.