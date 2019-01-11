إعلان الفائزين في السحب الأول لـ «تسوق.. أدر واربح»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، وهي مظلة لمراكز التسوق في دبي، أسماء الفائزين في حملة «تسوق.. أدر واربح» الممتدة خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

حيث تم تنظيم أول تجربة «لدولاب الحظ» لهذا العام بتاريخ 5 يناير في القرية العالمية، حيث حظي 5 متسوقين بفرصة الفوز بجوائز نقدية تراوحت بين 10 - 40 ألف درهم.

وخلال النسخة الحالية من مهرجان دبي للتسوق، تتيح مجموعة مراكز التسوق في دبي فرصة للمتسوقين عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية الـ 13 المشاركة، الفوز بجوائز نقدية كل أسبوع حتى 31 يناير 2019. يصل عدد الفائزين في الحملة الترويجية إلى 20 فائزاً بإجمالي 800 ألف درهم كجوائز نقدية، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة من مهرجان دبي للتسوق.

وضمت قائمة الفائزين خلال السحب في الأسبوع الأول آيرا لابي (الفلبين)، وآلان غونزاليس (الفلبين)، ومحمد حسين (بنغلاديش)، وفانيشا شيوكاني (الهند)، الذين فازوا بجوائز نقدية بلغت 10 و20و30 و40 ألف درهم، وكانت الفائزة الخامسة هي كارين كيندال.

وقالت فانيشا شيوكاني: «أنا سعيدة للغاية بهذه الجائزة النقدية التي ستساعدني في تحقيق حلمي، حيث إنني كنت أخطط لاستكمال دورات التعليم بعد الشهادة العالية، والآن يمكنني استخدام هذا المال لبرنامجي بعد التخرج، وما زلت لا أصدق أن هوايتي المفضلة وهي التسوق ستدعمني في عملي ومستقبلي من خلال المساهمة في دراستي، وستصبح هذه الجائزة النقدية جزءاً من حياتي للأبد».

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في عرض مجموعة مراكز التسوق في دبي هذا العام، مركز البستان، الملا بلازا، برجمان، سنشري مول، دبي أوتلت مول، مركز الكرامة، ريف مول، مركز تايمز سكوير، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر معيصم، البرشاء مول، الاتحاد مول، الواحة سنتر.