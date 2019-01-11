«بانيراي» تعيّن نجم كريكيت عالمياً سفيراً لها في الهند

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بانيراي»، العلامة الإيطالية لصناعة الساعات الرياضية الفاخرة، تعاونها مع نجم الكريكيت الهندي ماهيندرا سينغ دوني ليكون سفيراً لها في الهند.

وماهيندرا سينغ دوني يعد واحداً من النجوم الرياضيين الأكثر شهرة وتقديراً في العالم وهو ما يتناغم بين قيم الجودة والأصالة والشغف بتراث «بانيراي».

يرتكز مفهوم «بانيراي» على مبادئ أساسية وهي الجمع بين التصميم الإيطالي وجودة صناعة الساعات السويسرية.

وقال ماهيندرا سينغ دوني: «هناك عوامل مشتركة كثيرة بيني وبين العلامة الإيطالية وأبرزها عشق الأصالة والشغف والجرأة، وهو في الواقع ما تجسده ساعاتبانيراي. وهذه بعض الصفات القوية التي أتبعها في حياتي المهنية والاعتيادية خارج نطاق رياضة الكريكيت، وهو ما يبرز شغفي الحقيقي بعلامة «بانيراي» وكذلك ارتباطي الطبيعي والوثيق بهذه العلامة الراقية.