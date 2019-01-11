تجديد التعاون بين «أكوا دي بارما» والفنان كلايم أفرندن

المصدر: دبي- البيان

بعد النجاح الذي حققته مجموعة كولوني أرتيست إديشن، تجدد العلامة الإيطالية «أكوا دي بارما» تعاونها مع كلايم أفرندن، لتصميم مجموعة خاصة بموسم الأعياد.

من هذا المنطلق، ابتكر الفنان البريطاني الحائز جوائز عدة زينة مميزة لمجموعة موسم الأعياد من أكوا دي بارما، تتمثل في خطوط حبر انسيابية لطالما تميز الفنان بها.

ويُعد العصفور الصغير الذي ابتكره الفنان لمجموعة كولوني ارتيست إديشن نجم هذا العمل إلا أنه لونه هذه المرة باللون الفضي ليبث فيه روح الأعياد المرحة.

وازدانت به كل منتجات المجموعة إلى جانب أشجار التنوب، والزخارف، وندفات الثلج ونبات الهدال. ولموسم الأعياد، تزيد أكوا دي بارما تميز مجموعتها التقليدية التي تشمل أطقم الأعياد من خلال إضافة تشكيلة رائعة من الهدايا التي تضم الصابون المعطر ومنتجات العناية باليدين، إضافة إلى شمعة في قارورة زجاجية، ومعطر جديد للجو ومناديل الدرج المعطَرة والمنعشة.