«الحبتور» تقدم لعملائها فرصة ربح 5 سيارات «لانسر إي إكس»

المصدر: دبي- البيان

تمنح «الحبتور للسيارات» عملاء ميتسوبيشي أسباباً عديدة للاحتفال خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام، مع عروض رائعة على جميع سيارات الركاب وطرازات الـ SUV.

وبإمكان العملاء شراء سياراتهم المفضلة من ميتسوبيشي بأسعار خاصة بمهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى فرصة لربح واحدة من 5 سيارات لانسر EX.

وخلال العرض الترويجي «احتفل بأفضل قيمة خلال مهرجان دبي للتسوق»، سيتمكن العملاء من شراء سيارات مونتيرو سبورت الأنيقة المتعددة الاستعمالات وباجيرو وإيكليبس كروس المتعددة المزايا و الـ SUV العائلية ذات المقاعد السبعة أوتلاندر وسيارة ASX وسيارة السيدان لانسر EX وأتراج السيدان المدمجة بأسعار خاصة مخفضة.

ويستفيد العملاء من العديد من المزايا المجانية مثل التسجيل وتظليل الزجاج من LLumar وحماية الطلاء من سكوتش غارد على جميع سيارات الركاب. بالإضافة إلى عروض أخرى يمكن الاستفادة منها مثل ضمان لغاية 5 سنوات أو 100 ألف كم، تأمين لمدة عام واحد، عقد خدمة لغاية 60 ألف كم. ويمكن الاستفادة من مبلغ إضافي عند استبدال السيارة القديمة ويسري ذلك على جميع موديلات السيارات الأخرى.

وقال سي في رافين. مدير عام المبيعات في شركة الحبتور للسيارات ــ ميتسوبيشي: نركز خلال المهرجان على الاحتفال بأفضل قيمة، ونقدم للعملاء سيارات يابانية ذات أفضل قيمة مقابل أموالهم.