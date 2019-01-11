«حول الإمارات» تطلق عروضاً خاصة في مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» تخفيضات وعروضاً خاصة بمهرجان دبي للتسوّق. وبإمكان المتسوقين من الإمارات والزوار من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بخصومات تتراوح بين 30 - 70٪ على المجموعة الكاملة.

وهناك أيضاً تخفيضات ضخمة في جميع متاجر «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» على بعض القطع المختارة تصل إلى 90٪. وتشمل المنتجات التي تقدمها «حول الإمارات للمفروشات» مجموعة كبيرة من المفروشات والأكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها تناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء.

وتستورد «حول الإمارات للمفروشات» منتجاتها من دول مثل تركيا، مصر، الولايات المتحدة، فيتنام، تايوان، ماليزيا، الصين، إيطاليا، ألمانيا الهند، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

وهناك التطبيق الذكي من «حول الإمارات للمفروشات» بنظامي «أندرويد» و«آبل» عبر آي أو إس ومتجر «غوغل بلاي».