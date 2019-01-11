«تيسو» تطرح ساعة «شيمن دو توريل»

المصدر: دبي - البيان

تُعدّ ساعة شيمن دو توريل قطعة مميّزة جداً تحمل جزءاً مهماً من تاريخ تيسو. وهي تستمد اسمها من أحد شوارع مدينة لو لوكل السويسرية.

حيث تم بناء ورشة عمل تيسو في العام 1907، وحيث ما تزال الشركة قائمةً إلى يومنا هذا. وتحيي الساعة سنوات الخبرة الطويلة للشركة من خلال تصميم عصري وإطار أنيق متوفر في مجموعة متنوعة من التشطيبات المختلفة، لتكون دليلاً على المهارة التي تضعها تيسو في كل قطعة.

وتأتي الساعة في مجموعة متنوعة من الإصدارات المختلفة، في حين تمتاز جميع الطرازات بالعناية الفائقة بالتفاصيل وتقديم ما يكفي لإرضاء الجميع. تضم بعض القطع منها - ذات العقارب الثلاثة والكرونوغراف على حدٍ سواء - تفاصيل جميلة مثل أشكال كلو دو باري القابعة تحت الأرقام الرومانية والمرصوفة ضمن نموذج دائريّ.

ويمكن للعملاء اختيار الساعة الأنسب لهم. وسيستمتع البعض بطرازات ميناء أشعة الشمس الذي يتلاعب بالضوء بطرقٍ مثيرة للاهتمام، فيما سيفضّل آخرون اختيار طرازات أكثر جدية تضم شاشة عرض التاريخ، التي تمنح التصميم تناسقاً منمّقاً. وهناك ما يكفي من الطرازات المتنوعة لضمان حيازة هذه القطعة شعبية كبيرة.