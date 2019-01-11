حلول مبتكرة وأجهزة متطورة من «إبسون» بمعرض اللوحات والتصميمات الإعلانية

المصدر: دبي- البيان

تشارك «إبسون» للسنة العاشرة في معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2019.

والذي يعتبر الحدث الأبرز في مجال التصميمات الإعلانية والرقمية وحلول التصميمات والإعلام الخارجي والطباعة الرقمية، وذلك تحت شعار «حلول إعلانية ذات قيمة عالية». ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 13 ــ 15 يناير الجاري.

وستعرض «إبسون» حلولاً وبرامج مبتكرة لتصميمات الإعلانات، وأحدث أجهزة عرض الفيديو، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات في مجال طباعة اللوحات الإعلانية والطباعة الصبغية، وتشارك سلسلة إبسون من طابعات الحبر النفاث التي توفر طباعة متميزة بألوان واضحة.

وكذلك يمكن لزوار منصة إبسون في المعرض أن يطّلعوا على جهاز عرض لايت سين EV-100 الليزري الديناميكي المخصص للوحات الإعلانية والفن الرقمي. وسيشارك دونكان فيرغسون، نائب الرئيس، قطاع الطباعة الاحترافية والروبوتات، إبسون أوروبا، في جلسة نقاشية في اليوم الثاني للمعرض لمناقشة مستقبل قطاع اللوحات الإعلانية والطباعة.

وقال شهاب زبير، مدير المبيعات الإقليمي، قطاع الحلول الاحترافية، في «إبسون» أوروبا: «يعتبر معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية من أبرز الفعاليات في هذا المجال.

ويشكل فرصة مثالية لإبسون لعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها أمام كبرى الشركات المتخصصة في اللوحات الإعلانية والتصوير الغرافي والطباعة الرقمية وغيرها، فإبسون تقود الركب في توفير حلول الطباعة بالألوان أو الأسود والأبيض، وطابعاتها مصممة لتراعي متطلبات العمل الاحترافي بدقة، وتوفر طباعة ذات جودة عالية وبسرعة كبيرة».

وتوفر طابعة إبسون SureColor SC-S80610، المشاركة في المعرض، طرقاً مبتكرة في طباعة اللوحات الإعلانية بكافة أنواعها واللوحات المضيئة والقماشية وورق الجدران.

حيث حرصت «إبسون» على تصميم كل عنصر بدقة لضمان الجودة العالية والأداء المتميز. وكذلك تشارك «إبسون» بطابعتها SureColor SC-F9300 التي تتسم بجودة الطباعة الصبغية على القماش والملابس وغيرها. كما سيتمكن الزوار من الاطلاع على طابعة SureColor SC-F2100 التي بإمكانها الطباعة المباشرة على قطع الملابس والقمصان، وتوفر طباعة بجودة عالية وتتسم بسرعتها وسلاستها.