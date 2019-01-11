أبرز مؤثري «التواصل» يتبارون في صنواي الماليزية

المصدر: دبي- البيان

من المقرر أن يجتمع في صنواي بكوالالمبور 10 من أشهر مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي من 10 دول للتنافس فيما بينهم في تحدي مدينة صنواي.

وسيتنافس المشاركون، الذين يتجاوز عدد متابعيهم 54 مليون شخص، في مواقع رئيسية بمدينة صنواي الماليزية، للفوز بحقوق التفاخر كبطل «تحدي مدينة صنواي المذهل»، إضافة إلى ربح نقاط صنواي بالز بقيمة 25000 رينغت، وهاتف سامسونج جالاكسي نوت 9 الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي لمراكز تسوق صنواي إتش. سي تشان: سيتمكن المشاهدون من استكشاف معالم مدينة صنواي من خلال مقاطع الفيديو والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستمتاع بأجواء التنافس المفعمة بالمرح. كما سيحظى المشاهدون بفرصة المشاركة في المسابقات التي سيتم إطلاقها خلال الحلقات القصيرة الأربع على الإنترنت.

وبما أننا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القدرة الكامنة لهذه المواقع على تخطي الحدود تمكننا من التقريب بين مختلف أنحاء العالم. وسيدخل المشاركون في تحديات صعبة تشمل المياه المتدفقة لـ«فوفوزيلا»، أكبر لعبة لركوب المياه في العالم بصنواي لاجون، والتنافس على حلبة التزلج على الجليد في مجمع صنواي بيراميد.