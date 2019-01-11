فرصة للفوز بـ 4 سيارات «لكزس يو إكس 200» في دبي فستيفال مول

المصدر: دبي - البيان

يجدّد مركز دبي فستيفال سيتي مول التجاري تعاونه مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في إطار حملته الخاصة بـ «مهرجان دبي للتسوق 2019»، الذي يعد أهم فعاليات التسوق في الدولة، ليقدّم باقات مذهلة من العروض والخيارات منقطعة النظير.

ويحظى المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر ضمن مهرجان دبي للتسوّق بفرصة دخول السحب للفوز بواحدة من أربع سيارات «لكزس يو إكس بريميير 200». وسيتم الإعلان عن أسماء الفائز بالسحب المقبل يوم 24 يناير، وسيقام السحب النهائي بتاريخ 3 فبراير 2019. وذلك بعدما تم أمس السحب الثاني وسبقه السحب الأول يوم 3 يناير الجاري.

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوّق بدبي لدى مجموعة الفطيم: «سعداء بالتعاون مجدداً في هذا العام مع دائرة السياحة والتسويق التجاري لتقديم تجربة مميّزة خلال «مهرجان دبي للتسوّق 2019»، الذي يعد من أهم فعاليات موسم التسوق بعروضه المذهلة التي تجذب شريحة كبيرة ومتنوعة من المتسوقين، ما يعزز مكانة المدينة وجهة التسوّق المثلى في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، سنطلق أحدث عروض «تخيّل»، بالتزامن مع فعالية فريدة سيكون من شأنهما تحويل «فستيفال باي» إلى منصة تتيح للمتسوقين تجربة ترفيهية لم يسبق أن اختبروا مثيلاً لها من قبل».

ويتيح مهرجان دبي للتسوق للمتسوقين فرصة الاستفادة من عروض وحسومات مميّزة ضمن أكثر من 400 متجر بيع بالتجزئة لغاية يوم 2 فبراير، ويتمتع مشترو بطاقة الهدايا من «دبي فستيفال سيتي مول» بإمكانية مضاعفة فرصهم للربح.