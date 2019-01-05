«أروما» تحصد جائزة «تقدير» لتميزها في رعاية العمل والعمال

المصدر: دبي- البيان

حصدت أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء جائزة «تقدير»- وهي الجائزة الأولى في العالم القائمة على جمع النقاط التي أطلقتها حكومة دبي، حيث مُنحت هذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي، ضمن الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق الميدان، لتميزها في اتباع ممارسات الرفاهية والرعاية في العمل وحماية حقوق العمال وتنظيم أفضل المساكن العمالية وتعزيز صحة وسلامة العمال من خلال مواقع المشاريع/ الإقامة وتطبيق نظام حماية الأجور وضمان رفاهية وسعادة عمالها، وغير ذلك من الأمور الأخرى ذات الصلة.

وتؤكد جائزة «تقدير» الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي في ما يخص رفاهية ورعاية العمال وحماية حقوقهم، بما ينسجم مع المعايير والقوانين الدولية وحماية الحقوق لكل من أصحاب العمل والعمال وتوفير البيئة المناسبة للنجاح لكلا الطرفين، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وتتخصص أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء في مجال تشييد الأبنية المتعددة الطوابق والمجمعات التجارية ومراكز التسوق والمصانع والمدارس والسكن العمالي وغيرها. وتأسست الشركة في عام 1998 من قبل ساجيف بي كي وهو مهندس مدني قادم من مدينة كولام في ولاية كيرلا الهندية ولديه الخبرة والكفاءة في هذا المجال، ويوجد ضمن قائمة رواتب هذه الشركة أكثر من 3500 موظف معظمهم من الهند.