الخطوط الجوية السويسرية تُطلق عروض السفر للإماراتيين والخليجيين

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الخطوط الجوية السويسرية لمسافريها الإماراتيين والخليجيين خياراً لحجز مجموعة متنوعة من مجموعات الوجهات، لاستكشاف المعالم السياحية الشهيرة بسويسرا ومدنها في بضعة أيام.

ويمثّل برنامج «ستوب أوفر سويسرا» الجديد تعاوناً بين الخطوط الجوية السويسرية وهيئة السياحة السويسرية ومركز السفر السويسري، ويضم مجموعة من ثماني حزم سياحية مختلفة، تغطي جميع المناطق السويسرية ومع جميع أماكن الإقامة متضمنة التنقل بوسائل المواصلات العامة.

وسيكون بوسع المسافرين سواء للترفيه أو للأعمال على حد سواء التوقف في سويسرا من ليلة إلى أربع ليال بإضافة حزمة سفر، يمكن تخصيصها ضمن العرض الحالي «ستوب أوفر سويسرا» الجديد.

ومع مجموعات ستوب أوفر سويسرا أحادية الوجهة، والتي يمكن حجزها لليلة واحدة إلى أربع، يختار الضيوف مدينة سويسرية واحدة مثل زيوريخ، إنترلاكن أو لوسيرن كونها قاعدة للرحلات والاكتشافات.

وهناك حزم متعددة الوجهات، يتم حجزها لمدة ليلتين إلى 4 ليال، وتقوم على خط سير ثابت، بما في ذلك النقل مع مواقع مختلفة للمبيت ليلاً في فنادق بتصنيف ثلاث أو أربع نجوم، فضلاً عن مجموعة مرنة من الأنشطة.