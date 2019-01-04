فرص لاقتناص أفضل الصفقات في «مفاجآت نهاية الأسبوع» بمهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

يواصل مهرجان دبي للتسوق تركيزه على جذب الباحثين عن أفضل الصفقات، حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن الصفقة الحصرية الثانية من مفاجآت نهاية الأسبوع الثاني ضمن المهرجان.

تقدّم ريفولي آي زون، سلسلة متاجر البصريات الفاخرة من مجموعة ريفولي، صفقات مغرية تمنح المتسوقين الحصول على قسائم هدايا تعادل قيمتها 100% من مشترياتهم من متجرها في دبي فستيفال سيتي مول اليوم فقط، شرط استخدام القسيمة في اليوم ذاته. وبالتالي يمكن للمتسوقين الحصول مثلاً على نظارات إضافية من مجموعةٍ من أشهر العلامات العالمية المتوافرة في المتجر.

ويشارك في برنامج «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً، في يوم معين ومركز تسوق محدد خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى يوم 2 فبراير 2019.

مستحضرات تجميل

من ناحية أخرى، تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سبباً آخر للمتسوّقين لحضور فعاليات مهرجان دبي للتسوّق في دورته الرابعة والعشرين، حيث يستضيف دبي مول فعالية حصرية للعلامة التجارية العالمية شارلوت تيلبيري، المتخصصة في الجمال ومستحضرات التجميل والمفضّلة لدى الكثير من المشاهير في شتى أنحاء العالم، وذلك في أول ظهور وفعالية ترويجية لهذه العلامة في مهرجان دبي للتسوّق.

وبإمكان الساعيات للحصول على منتجات التجميل زيارة دبي مول للمشاركة في أنشطة عالمية المستوى تقدّمها تلك العلامة من 8 حتى 18 يناير، والتي تشمل ورشات عمل، وألعاباً مدهشة، وذلك للاحتفاء بالإطلاق الحصري لمجموعة لوحة مكياج «بيلو توك».

وفي هذه الفعالية الترويجية الخاصة للعلامة التجارية في مهرجان دبي للتسوّق، تتاح الفرصة أمام المتسوقين لاستكشاف عالم منتجات شارلوت تيلبيري من خلال «بيوتي وندر لاند». بالإضافة إلى ذلك ستتاح الفرصة لمحبي الموضة والجمال لدخول متجر شارلوت في دبي مول لتجربة المنتجات والانضمام إلى قائمة الانتظار الخاصة بمجموعة «بيلو توك»المتوافرة حصرياً في دبي ابتداءً من الغد.

أثاث

من جانبها، أطلقت «أورا»، العلامة التجارية السعودية المتخصصة في الأثاث العصري المنزلي، في متاجرها بشارع أم سقيم وميركاتو مول، مجموعتها الجديدة من الأثاث والإكسسوارات المنزلية بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق بنسخته لهذا العام.

وتقدم «أورا» على مدار الستة أسابيع الخاصة بمهرجان دبي للتسوق الذي انطلق بنسخته الرابعة والعشرين لهذا العام، عروضاً مميزة على تشكيلة مختارة من مجموعاتها من الأثاث بما فيها المجموعة الجديدة، في تجربة تسوق مميزة ستنال إعجاب الزائرين لفرعيها في شارع أم سقيم وميركاتو مول.