«ماي إيماريتس باس» يعزز تجربة زوار دبي بموسم الشتاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات عن عودة العمل ببرنامج «ماي إيماريتس باس» لزوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي.

ويتيح البرنامج لمسافري طيران الإمارات استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض خاصة لدى أكثر من 500 موقع في الإمارات وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وبموجب برنامج «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة من 1 يناير الجاري إلى 31 مارس 2019، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات التسوق والترفيه وتناول الطعام.

وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية. (يخضع العرض لبعض الشروط والأحكام).

ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة على التسوق والتجارب الترفيهية، تشمل خصماً يصل إلى 30% على معالجات السبا، و50% على الأنشطة الترفيهية الخارجية مثل الغولف والرياضات المائية، وحتى 50% في العديد من المطاعم الراقية، و30% في الكثير من المحلات التي تعرض بضائع بعلامات تجارية عالمية.

استكشاف

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: يسعدنا أن نعلن عن إعادة العمل بعروض ماي إيماريتس باس هذا الشتاء، ما يشجع الزوار على استكشاف مختلف مناطق دولة الإمارات. ويمكن للمسافرين القادمين إلى دبي، سواء في زيارة قصيرة أو لفترات إقامة أطول، تجربة ما توفره لهم المدينة بأقل التكاليف، من خلال الاستفادة من المزايا والعروض الخاصة لدى أكثر من 500 موقع.

وتوفر دبي، الحاضرة العالمية المزدهرة، تجارب تسوق وتناول طعام وترفيه متنوعة تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة. وتقدم عروض ماي إيماريتس باس للزوار مزيداً من الفرص والخيارات لاستكشاف بعض من أشهر الوجهات في دبي، مثل القرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس، الذي يضم ثلاثة متنزهات مميزة هي موشنجيت وبوليوود باركس وأول منتزه وحديقة مائية ليغو لاند في المنطقة.

وتنقل طيران الإمارات المسافرين في رحلات مباشرة من وإلى أكثر من 150 وجهة في 85 دولة عبر قارات العالم الست، وتوفر خدمات في الأجواء ذات مستوى رفيع يقدمها أفراد أطقم من 135 دولة ويتحدثون أكثر من 60 لغة. وقد استثمرت الناقلة بشكل مكثف لضمان تقديم منتجات عالية الجودة وقيمة متميزة للمسافرين في جميع الدرجات.

كما يحظى الركاب بخيارات ترفيهية لا تضاهى، من خلال ما يصل إلى 4000 قناة يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice ذو الشاشة الرقمية العريضة، بالإضافة إلى 20 ميغابايت مجاناً من بيانات الإنترنت اللاسلكي، ووجبات طعام محضرة على أيدي مشاهير الطهاة.