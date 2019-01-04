«كيرزنر» الدولية تعيّن مديراً مالياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة كيرزنر الدولية القابضة التي تملك سلسلة منتجعات ون آند أونلي وعلامة أتلانتس ريزورت آند ريزدنسيز تعيين ميشال شكوري مديراً مالياً جديداً لها.

وتدير شركة كيرزنر محفظة مشاريع ضيافة مشهورة عالمياً في وجهات سياحية بارزة، بما فيها المنتجعات والفنادق والمساكن الفخمة مع تجارب ترفيهية مبتكرة.

وينضمّ شكوري إلى شركة كيرزنر الدولية في مرحلة تشهد خلالها الشركة تحوّلاً جذرياً، حيث إنّها تصبّ تركيزها على تسريع عجلة نمو كلتا العلامتَين. كان منتجع أتلانتس، سانيا في الصين الذي بلغت كلفته 1.6 مليار دولار بدأ يستقبل ضيوفه في فبراير الماضي لينضمّ بذلك إلى منتجع أتلانتس، النخلة الرئيسي في دبي الذي أصبح أحد أشهر الفنادق في العالم.

كما أنّ محفظة علامة ون آند أونلي تشهد تطوراً متواصلاً، مع افتتاح منتجع ون آند أونلي نيونغوي هاوس في رواندا الذي انضم إلى مجموعة الفنادق الفاخرة الحائزة عدة جوائز. وسوف يتولّى ميشال مسؤولية تطوير وتنفيذ الاستراتيجية المالية للشركة والتي تدفع عجلة الأعمال القائمة وخطط النمو المستقبلية.