«أرلينغتون» تُبرم استحواذاً بسوق سكن الطلاب البريطاني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أرلينغتون للاستثمار»، المتخصّصة في إدارة الاستثمارات في القطاع العقاري في بريطانيا، والتي تضم مستثمرين خليجيين أنها استحوذت مؤخراً، بالشراكة مع إيكويتكس، إحدى أضخم شركات الاستثمار في مشاريع البنى التحتية في المملكة المتحدة، على محفظة لمجمعات سكن الطلاب تضم 2458 غرفة.

وأوضحت «أرلينغتون» في بيان لها أن المحفظة تتضمن 5 مبانٍ فاخرة مشيّدة حديثاً، تقع في بريستول وليستر ونوتنغهام وكارديف ونيوكاسل، وهي من المدن الثلاثين الأهم جامعياً في بريطانيا.

ويعتبر هذا الاستحواذ المشترك الذي تبلغ قيمته نحو 280 مليون جنيه استرليني أكبر صفقة في مجال سكن الطلاب في بريطانيا في عام 2018، وهو يعزز أكثر فأكثر موقع «أرلينغتون» كونها أكبر مالك مستقل لمجمعات مساكن الطلاب في بريطانيا، ويرفع مجمل ما تضمّه محفظتها إلى 12700 غرفة.

وشكّلت عملية الاستحواذ هذه تأكيداً لاستمرار الزخم في قطاع سكن الطلاب في بريطانيا رغم حال القلق السياسي في بريطانيا جرّاء مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذ لا يزال قطاع سكن الطلاب يسجّل مستويات عالية من النشاط الاستثماري، فحتى 30 سبتمبر الفائت، بلغت قيمة الصفقات التي شهدها القطاع عام 2018 نحو 2,5 مليار جنيه.

وتوقعت شركة الاستشارات العقارية «جونز لانغ لاسال»، أن يكون إجمالي الصفقات خلال 2018 بكاملها حقق مستوى موازياً للمعدل السنويّ التاريخي خلال السنوات الخمس الأخيرة والبالغ 3,3 مليارات جنيه.

وعملية الاستحواذ هذه هي التاسعة لشركة «أرلينغتون» في قطاع سكن الطلاب، والسابعة التي يتم تمويلها بسندات تتجاوز مدّتها 30 عاماً.