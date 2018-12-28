«أيرون ماونتين» تواصل توسعها في الإمارات وتستحوذ على «بلاك بوكس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أيرون ماونتين المتخصصة عالمياً في مجال خدمات حفظ وإدارة السجلات والمعلومات الاستحواذ على أصول وأعمال شركة بلاك بوكس.

وهذا هو ثالث استحواذ تقوم به الشركة منذ دخولها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها من أجل توسيع نشاطها في الأسواق سريعة النمو حول العالم، خصوصاً مع ازدياد الطلب على الحلول التي تقدمها الشركة في مجال حفظ السجلات والمعلومات الإلكترونية وإدارتها.

وقال جورج حرفوش، المدير العام التنفيذي لشركة أيرون ماونتين في الإمارات: نحن حريصون على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا خصوصاً مع الخطوة الجديدة التي اتخذناها لتوسيع قاعدة عملائنا وفريق العمل في الإمارات، وتعتبر هذه الإضافة الجديدة من العلامات البارزة في مسيرة النجاح في الشرق الأوسط، ومازلنا نواصل العمل لتعزيز خدماتنا في المنطقة.

وأضاف: يتمثل هدفنا الآن في الاستحواذ أو المشاركة في شركات محلية مستقرة، ونؤمن بضرورة توفير الأمان والثقة للعملاء كمفتاح لتقديم أفضل الخدمات. أما بالنسبة للعملاء الجدد فقد بات بإمكانهم الحصول على أفضل إدارة لسجلاتهم وتغطية كامل احتياجاتهم خصوصاً في مجال المعلومات الإلكترونية والأرشفة الرقمية«.

ويقع المقر الرئيسي لشركة بلاك بوكس في دبي والشركة تم تأسيسها عام 2009، وهي تقدم العديد من الخدمات مثل إدارة السجلات، وحلول الأرشفة الرقمية مثل تخزين وتأمين المستندات وحماية البيانات لمجموعة واسعة من العملاء.